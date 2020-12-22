مصادرة 5 أطنان زيت طعام معبأ داخل خزانات بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة مباحث التموين القبض على مدير شركة لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة؛ ضُبط بحوزته أطنان من زيت طعام مجهول المصدر.

مأمورية داهمت الشركة وتمكنت من ضبط المدير المسؤول وبحوزته 5 أطنان زيت طعام معبأ داخل خزانات بدون مستندات ومجهولة المصدر.

تبين بالفحص أن المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.