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السيطرة على حريق مخلفات صوامع بإمبابة

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السيطرة على حريق مخلفات صوامع بإمبابة السيطرة على حريق مخلفات صوامع بإمبابة

مصراوي Masrawy

05:37 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في كمية مخلفات بمنطقة إمبابة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنطقة المنيرة الغربية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تحت إشراف مدير قطاع الشمال وبالتنسيق مع اللواء هشام الطماوي مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا خطر امتداده إلى المنازل المجاورة. وتبين بالفحص نشوبه في مخلفات صوامع.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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