أخبار عاجلة

سلطنة عمان تعلن إعادة فتح جميع منافذها بدءاً من الثلاثاء المقبل -
"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البرنامج السعودي لإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية بـ 500 مليون ريال -
الرياض تشهد حكم القصاص من عراقي قتل سعودياً وفلسطينياً بالرصاص -
الهند تعلن إفشالها هجوما بالقنابل اليدوية على معبد هندوسي -
القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط -
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك) -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات -
رغم تبرع أمها.. وفاة الطفلة "ليلى" في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مباحث تحبط بيع 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر بالجيزة

Print
مباحث التموين تحبط بيع 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر بالجيزة مباحث تحبط بيع 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر بالجيزة

مصراوي Masrawy

05:34 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

أحبطت إدارة مباحث محاولة طرح 6 أطنان مكرونة مجهولة المصدر للبيع في الأسواق.

تحريات المباحث توصلت إلى أن مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة يقوم بتجميع كميات من المكرونة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المخزن وتمكنت من ضبط المدير المسؤول وبحوزته 6 أطنان مكرونة يُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون مستندات ومجهولة المصدر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020

وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020

شبكة عيون الإخبارية