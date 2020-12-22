لتوحيد الجهود.. نواب يعلنون العمل كفريق واحد تحت قبة البرلمان

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن نواب دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بالدقهلية، ينسقون حاليًّا للعمل بشكل جماعي لصالح الدائرة.

جاء ذلك في تصريحات إلى المحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، خلال أول أيام استقبال النواب الجدد بمجلس النواب؛ لاستخراج كارنيهات العضوية ببرلمان ٢٠٢٠.

وأضاف الحصري أن نواب الدائرة عقدوا اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي بالدائرة؛ لبحث عدد من القضايا، وأنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة بينهم؛ للاتفاق على الملفات والقضايا ذات الأولوية التي تهم مواطني الدائرة.

ومن جانبه، قال النائب أحمد العوضي، عضو الدائرة، إنه سيستمر في الانضمام إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وإن ملفات القضايا المهمة بالدائرة ستكون محل اهتمام منه ونواب الدائرة البالغ عددهم أربعة نواب.

وقال النائب أسامة عبد العاطي إن العمل كفريق واحد بين نواب السنبلاوين وتمي الأمديد سيوحد الجهود ويعظم من نتائجها، مشيرًا إلى أمله في الإسراع في إنهاء خدمات البنية التحتية بالقرى وأمله في إنشاء فرع لجامعة المنصورة بالدائرة.

ولفت النائب محمد السعيد عوض إلى أهمية العمل كفريق برلماني بين نواب دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، مشيرًا إلى رغبته في الانضمام إلى لجنة الشباب والرياضة وتبنيه مشكلات مراكز الشباب وإنهاء مشروعات دخول الغاز بالقرى.