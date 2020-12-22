عقد اللقاء الثاني لوزراء التجارة في دول "التعاون الخليجي"

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لمناقشة مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس

عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون اليوم لقاءهم الثاني "عبر الاتصال المرئي"، الخاص بمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى.

جاء ذلك برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات المفاوضات المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومرئيات الدول الأعضاء بشأنها، وتسريع الدفع بوتيرة المفاوضات لتعزيز صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، وإيجاد فرص استثمارية جديدة لدول مجلس التعاون خدمة لمصالحها المشتركة وتعزيزًا للتكامل الاقتصادي وفق توجيهات ورؤى أصحاب السمو قادة دول المجلس.وزراء التجارة دول مجلس التعاون