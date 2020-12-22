أمانة جدة عن "قنونا": طريق المعقص والفائجة من اختصاص النقل.. وتهيئة الوادي بأماكن جلوس تتبع للزراعة

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تجاوباً مع "سبق".. بلدية العرضية الشمالية تقدم خدمات نظافة مستمرة

قالت أمانة جدة، إن بلدية العرضية الشمالية، تنفذ العديد من حملات وخدمات النظافة بوادي قنونا، باستمرار.

جاء ذلك، ردًا من الأمانة على خبر نشرته "سبق" بعنوان: شاهد.. "وادي قنونا" طبيعة ساحرة وخدمات مفقودة".

وعلقت الأمانة "أنه وبحسب إفادة الإدارة المعنية بالتالي؛ فيما يخص مطالبة جهة الاختصاص بتوسيع الطريق الرابط بين المعقص والفائجة وإنشاء عبارات المجاري الأودية، عليه نفيدكم بأن الطريق يتبع لوزارة النقل ومن ضمن اختصاصهم".

وأضافت أمانة جدة لـ"سبق": "فيما يخص "وادي قنونا" ومطالبة الأهالي بأماكن للجلوس المهيأة بمظلات وأماكن للشواء، نفيدكم بأن "وادي قنونا" تابع لوزارة الزراعة والبيئة والمياه ومن ضمن اختصاصهم".

وتابعت: "لخدمة المواطنين فإن بلدية العرضية الشمالية تقدم خدمات النظافة المستمرة للوادي، وتنفذ العديد من حملات النظافة للوادي، وتعمل نشرات توعوية بمشاركة التعليم وتعزز ذلك بالنشر للإعلام".

ويمتاز وادي قنونا، بمحافظة العرضيات، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي واعتدال الطقس؛ ما أسهم في جذب عديد من المتنزّهين.

ويطالب الأهالي والمتنزهون في هذا الوادي، جهة الاختصاص، بالاهتمام به وتزويده بالخدمات اللازمة، مؤكدين أن الوادي يفتقد العديد من الخدمات الضرورية.

وأكد الأهالي لـ"سبق"، ضرورة إيجاد خدمات تقدم للسياح في هذا الموقع، ومن ضمنها توسيع الطريق الرابط بين المعقص والفايجة، وإنشاء عبّارات لمجاري الأودية؛ حيث تقطع الطريق أودية عدة، هي: الملاح، حضرة، حوية.

كما يفتقر وادي قنونا، إلى أماكن الجلوس المهيأة بمظلات وأماكن شواء وإنارة للجلوس ليلاً. كانت قد وثّقت عدسة "سبق"، مشاهد بديعة للتنوّع البيئي بوادي قنونا.أمانة جدة وادي قنونا