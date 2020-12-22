الجمعية السعودية للتمريض تعقد اجتماعها الأول عبر الوسائل التقنية الحديثة

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يتضمن مناقشة اللائحة الأساسية لها وإقرار استراتيجيتها العامة

دعا مجلس إدارة الجمعية السعودية للتمريض المهني، الأعضاء إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأول عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك لمناقشة عدد من الأجندة، حيث سيشارك أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بكلمة تشريفية في بداية الاجتماع الذي يتضمن مناقشة اللائحة الأساسية للجمعية وإقرار الاستراتيجية العامة واعتماد أعضاء ومهام اللجان الرئيسية الدائمة للجمعية.

كما سيكون هناك أيضاً كلمة تشريفية للسيد اللورد نايجل كريسب، بمناسبة تدشين حملة "التمريض الآن" وهي حملة دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مجلس التمريض الدولي وبرعاية جمعية بورديت تراست Burdett Trust وذلك بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الكبرى في مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالحي الدبلوماسي.

وتسعى الجمعية بصفتها الممثل الوطني للحملة دولياً والتي تهدف إلى تعزيز دور التمريض والاستثمار الأمثل لكوادر التمريض، وتمكينهم من المشاركة في صنع السياسات الصحية، وشغل مناصب قيادية في الرعاية الصحية مع التركيز على الممارسة المهنية المبنية على أسس علمية من أجل تحسين جودة الرعاية التمريضية المقدمة، وهي أحد المبادرات التي تدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق أحد أهدافها وهو زيادة جاذبية مهنة التمريض.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني محمد الغامدي، أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحقيق آفاق واسعة من خلال تمثيل الجمعية للمملكة في المنظمات والهيئات الدولية، ومنها عضوية مجلس التمريض الدولي وذلك لعكس المستوى المميز الذي وصل له التمريض في المملكة لتكون الجمعية أحد المنصات التي تمكن العالم من خلالها رؤية وقياس تجارب وعطاءات المملكة وجهودها وتبادل الخبرات مع بقية الدول في القطاع الصحي ومهنة التمريض تحديدًا، بالإضافة الى متابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات والهيئات الدولية.

يذكر أن الجمعية السعودية للتمريض المهني الجمعية السعودية للتمريض المهني، تأسست بقرار مجلس الأمناء رقم 1/أ/2018 وتاريخ 30/5/2018م القاضي بالموافقة على إنشاء الجمعية السعودية للتمريض المهني حسب اللائحة العامة لإنشاء الجمعيات المهنية العلمية الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم تدشينها برعاية كريمة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده.

الجمعية السعودية للتمريض المهني