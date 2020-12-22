"زحمة آخر النهار".. خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، كثافات متوسطة في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الثلاثاء.

البداية من الطريق الدائري الذي شهد تكدسا مروريا أعلى منطقة المعتمدية اتجاه المريوطية والقادم من المنيب للمريوطية أيضا.

محور 26 يوليو سجل زحاما للقادم من كوبري 15 مايو اتجاه وصلة الطريق الدائري.

تباطؤ في حركة السيارات بكورنيش النيل بمحيط أركاديا مول في الاتجاهين وبمنطقة جاردن سيتي اتجاه حلوان.

وسجلت غرفة العمليات كثفات متحركة بطريق صلاح سالم اتجاه كوبري الفردوس والعكس وشارع رمسيس اتجاه العباسية.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من العروبة لرمسيس ومن الزمالك لميدان رمسيس.

كورنيش العجوزة سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الجامعة وفيصل بمحافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.