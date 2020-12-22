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النيابة الإدارية تُكلف المستشارة دعاء قنديل بمباشرة سلطة الاتهام أمام المحكمة التأديبية

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النيابة الإدارية تُكلف المستشارة دعاء قنديل بمباشرة سلطة الاتهام أمام المحكمة التأديبية النيابة الإدارية تُكلف المستشارة دعاء قنديل بمباشرة سلطة الاتهام أمام المحكمة التأديبية

مصراوي Masrawy

05:12 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

باشرت المستشارة دعاء عبدالله قنديل، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن القرار السالف تنفيذًا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.

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