ضمك يخطف فوزاً ثميناً خلال "ديربي الجنوب" أمام أبها

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في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

خطف ضمك فوزاً قاتلاً من أمام نظيره أبها، في "ديربي الجنوب" 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان أبها البادئ في التسجيل عن طريق المدافع كريم عواضي، عند الدقيقة التاسعة إثر استثماره للركنية، حيث حولها برأسه داخل شباك حارس ضمك خالد شراحيلي كهدف أول في اللقاء.

وعند الدقيقة 37 عدل "فيتور" النتيجة لضمك من كرة ثابتة أرسلها داخل شباك حارس أبها عبدالعالي محمدي.

وفي الشوط الثاني ضرب البديل الناجح مازن أبوشرارة شباك أبها بهدف قاتل عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 .

بتلك النتيجة بقي أبها تاسعاً برصيد 11 نقطة، وبقي ضمك متذيل قائمة ترتيب فرق الدوري بـ7 نقاط فقط.

ضمك أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم