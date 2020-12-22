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ضبط 121 سيارة مخالفة لشروط الإعفاءات الجمركية بجراجات تابعة لشركة سياحة بالقاهرة

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ضبط 121 سيارة مخالفة لشروط الإعفاءات الجمركية بجراجات تابعة لشركة سياحة بالقاهرة ضبط 121 سيارة مخالفة لشروط الإعفاءات الجمركية بجراجات تابعة لشركة سياحة بالقاهرة

مصراوي Masrawy

04:55 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، من ضبط 121 سيارة مخالفة لشروط الإعفاءات الجمركية بجراجات تابعة لإحدى شركات السياحة بالقاهرة.

أكدت معلومات إدارة مباحث الجمارك بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام أحد المعارض بالترويج لبيع وتأجير سيارات السياحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى على الإنترنت .

بالبحث والتحري تبين قيام إحدى شركات السياحة الكائنة بمنطقة مصرالجديدة بالقاهرة بحجز ( عدد من الأماكن) بجراج إحدى المراكز التجارية الكائنة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة لإنتظار السيارات .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الجراج حيث تم ضبط ( 46 سيارة سياحة مختلفة الماركات من بينهم 30 سيارة منتهية التراخيص و16 سيارة بدون تراخيص) تابعة لشركة السياحة المتحر عنها ومخزنة ومتروكة منذ فترة وذلك في حضور المحاسب القانوني للشركة ، والذي بمناقشته تبين قيام شركة السياحة بحجز قطعة أرض كساحة انتظار كائنة بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة، بهدف تخزين السيارات المملوكة لها .

وبالإنتقال لساحة الانتظار تم ضبط ( 75 سيارة سياحة مختلفة الماركات) وذلك في حضور حارس الساحة ولم يقدم المحاسب القانوني للشركة أو الحارس أي أوراق خاصة بتلك السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للفحص ومتابعة ملفات وبيانات تلك السيارات وتحديد الغرامات والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة عليها.

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