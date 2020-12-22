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بعد 44 عاماً.. "نسيم الرياض" يودع معارض السيارات

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التنفيذ جاء بعد صدور قرار من الهيئة العليا للتطوير

بعد 44 عاماً..

باشرت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض وأمانة المنطقة والشرطة والمرور، اليوم، تنفيذ قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض الصادر في عام 1439 هـ، المتعلق بمعالجة وضع معارض السيارات بحي النسيم شرقي العاصمة.

وأغلقت اللجنة مداخل معارض السيارات بالنسيم، المخططة منذ 44 عامًا، بالصبّات ووضعت فرقًا مرورية لمنع دخول السيارات والسماح فقط بخروج المركبات من المعارض.

وكانت الفرق الرقابية في بلدية النسيم قد وضعت ملصقات على معارض السيارات في الحي، تشير فيها إلى إخلاء الموقع من السيارات وأي ممتلكات شخصية قد تعيق أعمال الإغلاق.

يشار إلى أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، قد وجه في عام 2017 بنقل حراج سيارات معارض النسيم إلى حي القادسية، بعد موافقته على الدراسة المقدمة من الهيئة العليا لتطوير الرياض بشأن معالجة وضع المعارض.

بعد 44 عاماً..

بعد 44 عاماً..

إمارة منطقة الرياض معارض السيارات بالنسيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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