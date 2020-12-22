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حصول 4 فنادق بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية المعتمدة

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حصول 4 فنادق بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية المعتمدة حصول 4 فنادق بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية المعتمدة

مصراوي Masrawy

04:54 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

تسلمت 4 فنادق سياحية بمحافظة جنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، للتشغيل طبقًا للضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الصحة، لمجابهة المستجد "كوفيد– 19".

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن 4 فنادق حصلت على شهادة السلامة الصحية لمزاولة المهنة، عقب التأكد من استيفاء كافة الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ووصل إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية على مستوى المحافظة 190 فندقًا، بينهم 132 فندق بمدينة شرم الشيخ، و 4 فنادق بمدينة سانت كاترين، و 26 فندقًا بمدينة دهب، و 8 فنادق بمدينة نويبع، 11 فنادقًا بمدينة طابا، و9 فنادق بمدينة رأس سدر.

وأكد المحافظ أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش على الفنادق التي تزاول العمل لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ويجري متابعة الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة بها، تمهيدًا لحصولها على شهادة مزاولة العمل.

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