افتتاح مشروع "البيوجاز" في المنيا بحضور وزيرتي البيئة والتضامن

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عددًا من وحدات البيوجاز، ضمن مشروع الطاقة الحيوية الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الكويتي الوطني وجامعة المنيا داخل قرية بني حسن الشروق بأبو قرقاص.

وجرى عمل شرح مفصل حول كيفية إنتاج الطاقة الحيوية من المشروع، وكيفية استغلال عناصر البيئة المحيطة في تصميم الوحدات، كما شهدت الوزيرتين والمحافظ والحاضرون تجربة عملية لتشغيل إحدى الوحدات.

وجرى تنفيذ ٦٠ وحدة منزلية بقرية بنى حسن بمركز أبوقرقاص، إضافة إلى تعديل وصيانة ٢٠ وحدة أخرى.