أخبار عاجلة

الهند تعلن إفشالها هجوما بالقنابل اليدوية على معبد هندوسي -
القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط -
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك) -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات -
رغم تبرع أمها.. وفاة الطفلة "ليلى" في المنوفية -
رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع -
وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020 -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال زائريها رغم "كورونا"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سائق توك توك هدد فتاة بنشر صورها عارية في الدقهلية

Print
ضبط سائق توك توك هدد فتاة بنشر صورها عارية في الدقهلية ضبط سائق توك توك هدد فتاة بنشر صورها عارية في الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:49 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية سائق توك توك، متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور عارية لها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من "ص.ص"، 56 عامًا، عامل، وابنته 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، ضد شاب يدعى"م.أ" 17 عامًا، بتهديد الثانية بصور شخصية عارية أرسلتها له إثر علاقة عاطفية بينهما.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للمبلغة "دون ملابس" وجرى التحفظ على الهاتف المحمول.

حرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٤٤٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز شرطة المنصورة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية