ضبط سائق توك توك هدد فتاة بنشر صورها عارية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية سائق توك توك، متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور عارية لها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من "ص.ص"، 56 عامًا، عامل، وابنته 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي، ضد شاب يدعى"م.أ" 17 عامًا، بتهديد الثانية بصور شخصية عارية أرسلتها له إثر علاقة عاطفية بينهما.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للمبلغة "دون ملابس" وجرى التحفظ على الهاتف المحمول.

حرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٤٤٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز شرطة المنصورة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.