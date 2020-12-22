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"أوقعته عدسة كاميرا".. ضبط المتحرش بالفتيات على كورنيش رشيد في البحيرة

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"أوقعته عدسة كاميرا".. ضبط المتحرش بالفتيات على كورنيش رشيد في البحيرة "أوقعته عدسة كاميرا".. ضبط المتحرش بالفتيات على كورنيش رشيد في البحيرة

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04:34 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على الإنترنت بشأن قيام أحد الأشخاص بمضايقة الفتيات بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تداول خبر على أحد المواقع مصحوباً بصورة لرجل يرتدي (شال وكمامة يخفيان ملامحه) يتضمن تضرر العديد من مستخدمي موقع التواصل اللجتماعي "فيس بوك" من قيام الشخص الظاهر بالصورة بمحاولة التحرش بالفتيات حال سيرهن بشارع كورنيش النيل بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حيث قامت إحدى السيدات بتصويره ونشر صورته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لتحذير الفتيات منه ومطالبة الجهات المعنية اتخاذ اللازم حياله.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد هوية الشخص المشار إليه وتبين أنه (عامل "له ملعومات جنائية").. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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