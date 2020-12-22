حتى لا نصل لحظر التجوال.. نائب يطالب بتعليق الطيران مع الدول الأكثر إصابة بـ"كورونا"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إنه يحذر من عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات بشأن تعليق الرحلات مع الدول التي أعلنت ذروة انتشار فيروس كورونا لديها؛ ومنها بريطانيا التي كشفت عن ظهور سلالة جديدة من الفيروس الأكثر تحورًا.

وتساءل سامي، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "متى ستتخذ الحكومة قرارات في هذا الصدد للحفاظ على صحة مواطنيها؟ مشددًا على ضرورة الإسراع في قرارات وقف وتعليق الطيران مع الدولة ذات الإصابة العالية؛ منعًا لوصول وفود مصابة، لا سيما بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتسهم في سرعة وتزايد انتشارها بمصر".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدول بدأت بالفعل في خطوات وقف الطيران؛ إما بتعليق طيران كامل وإما جزئي مع الدول ذات الإصابة العالية، ومنها دولتا الكويت والسعودية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تعليق الطيران بكل جدية من جانب الحكومة.

وأضاف سامي أنه كلما سارعت الدولة في اتخاذ خطوة تعليق الطيران كان ذلك في صالح الدولة ومواطنيها بمنع وصول المزيد من مصابي السلالة الجديدة من الفيروس المتحور، والتي تنتشر سريعًا، موضحًا أن هذه الخطوة الاستباقية تؤدي إلى الحفاظ على المنظومة الصحية أيضًا بالتوازي مع صحة المواطنين.

وأشار عضو "الشيوخ" إلى أنه في العديد من الدول بدأ الأمر يصل إلى اتخاذ قرارات بحظر التجوال في الموجة الثانية؛ وهو ما نأمل ألا نصل إليه، مضيفًا: "وكي لا نصل إلى حظر تجوال قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد، فعلينا اتخاذ إجراءات حماية استباقية؛ ومنها قرار تعليق الطيران أسبوعَين، ثم إعادة النظر به".