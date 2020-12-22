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"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق لبيع الأدوية

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"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق لبيع الأدوية "الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق لبيع الأدوية

مصراوي Masrawy

04:48 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:
تقدمت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد شركة علاجي حمل رقم 19914 بتاريخ 22/12/2020؛ اتهموا الشركة بالاتجار في الأدوية وبيعها للجمهور، عن طريق تطبيق إلكتروني يسمى "علاجي" بالمخالفة للقوانين.

وتضمن البلاغ أيضا قيام الشركة بتقديم إعلانات "بطريقة مبتذلة وسيئة ومهينة للصيادلة أعضاء النقابة وتحقر من شأنهم بين أفراد المجتمع".

وأوضحت النقابة فى بلاغها إن الشركة قد ارتكبت عدة مخالفات طبقا للقوانين الآتية اولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المادة رقم 78و79.

ثانيا مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،حيث تقوم هذه الشركة باستخدام تطبيق إلكتروني وموقعا وحسابا خاصا على المعلومات من أجل مزاولة نشاطها بالمخالفة للقانون، مما تكون قد خالفت معه نص المادة 27 من القانون رقم 175 والتى تنص على أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او ادار او استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانونا.

وأضافت نقابة الصيادلة فى بلاغها أن الشركة خالفت أيضا القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وناشدت نقابة الصيادلة المواطنين بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية حرصا على صحتهم وسلامتهم، وشراء الادوية من الصيدليات فقط لانها الوحيدة المرخص لها بذلك.

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