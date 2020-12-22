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قومي المرأة يهنئ عميدة حقوق حلوان لتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية

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قومي المرأة يهنئ عميدة حقوق حلوان لتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية قومي المرأة يهنئ عميدة حقوق حلوان لتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية

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04:45 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالتهنئة إلى المستشارة الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة كلية الحقوق جامعة حلوان لتعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية رقم 695 لسنة 2020.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة أن المستشارة فاطمة الرزاز أول سيدة يتم اختيارها لعضوية المحكمة الدستورية منذ 2012، وأنها نموذج نسائي يحتذى به ومثال للعمل الجاد والكفاءة ونالت هذا المنصب عن استحقاق وجدارة، متمنية لها النجاح والتوفيق فى منصبها الجديد.

يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين المستشارة فاطمة الرزاز نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وبذلك يصبح عدد قضاة المحكمة الدستورية 15 برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو.

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