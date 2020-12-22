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"الأعلى للإعلام" ينظم حلقة نقاشية عن الدراما المصرية غدا

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"الأعلى للإعلام" ينظم حلقة نقاشية عن الدراما المصرية غدا "الأعلى للإعلام" ينظم حلقة نقاشية عن الدراما المصرية غدا

مصراوي Masrawy

04:37 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح الأربعاء، حلقة نقاشية عن الدراما المصرية، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبحضور نخبة من كبار الفنانين وصناع المحتوي والنقاد.

وكان قد أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام، الأسبوع الماضي، استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع، وبناء شخصية الأوطان والأديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرأون على الفتوى.

كما ناقشت الندوة القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الإلكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" وأثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة. ​

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