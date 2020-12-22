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بإدارة 9 لهم معلومات جنائية.. ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة

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بإدارة 9 لهم معلومات جنائية.. ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة بإدارة 9 لهم معلومات جنائية.. ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالقاهرة

مصراوي Masrawy

04:19 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020


كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة في ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام عدد من الأشخاص بإدارة منشأتين طبيتين لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم استهداف المنشأتين المشار إليهما وتم ضبط (8 أشخاص – لخمسة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإدارة (مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم القاهرة)، واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية - إيصالات تحصيل استلام مبالغ مالية ودفاتر إثبات بيانات للنزلاء – ختم أكلاشية يحمل إسم المركز – مبلغ مالي)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المركز بدون ترخيص مقابل مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص ، وصرف أدوية وعقاقير طبية بدون إستشارة طبية ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم.

وضبطت القوات ضبط 7 أشخاص "من بينهم 3 سيدات" – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإدارة (مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم القاهرة)، واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأسفر التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية - استمارات بيانات للنزلاء – إيصالات تخصيل رسوم - مبلغ مالي) ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المركز بدون ترخيص مقابل مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص ، وصرف أدوية وعقاقير طبية بدون استشارة طبية ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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