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صحة الشرقية: تطعيم كبار السن بلقاح كورونا ضمن الدفعة الأولى

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صحة الشرقية: تطعيم كبار السن بلقاح كورونا ضمن الدفعة الأولى صحة الشرقية: تطعيم كبار السن بلقاح كورونا ضمن الدفعة الأولى

مصراوي Masrawy

04:37 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محسن شعبان نائب مدير أمن الشرقية، استاد جامعة الزقازيق، وصالة الألعاب الرياضية المغطاة بمنطقة التجنيد، ومركز شباب بلبيس، والنادي الرياضي، ومركز التدريب الزراعي ببلبيس، ومركز شباب فاقوس، والنادي الرياضي، ومركز شباب الزاوية الحمراء.

كما تفقدوا قاعة المناسبات بفاقوس، لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح ، والتأكد من توافر أماكن لاستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولي والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن لقاح فيروس كورونا الصيني جرى إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في منذ عدة أشهر، ويجري أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، ويجري إتاحة اللقاح للفئات الأولى بالمجان، وتوفير شحنات أخرى تباعًا خلال الفترة القادمة، وستكون الأولوية في توزيع اللقاح للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الفشل الكلوي، والأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما يجري التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" للحصول على المزيد من اللقاحات، كما ذكرت وزارة الصحة بأنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥.

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