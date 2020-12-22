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: عالمة صينية تنفي المزاعم عن تخليق الفيروس في المعمل

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فيروس كورونا: عالمة صينية تنفي المزاعم عن تخليق الفيروس في المعمل : عالمة صينية تنفي المزاعم عن تخليق الفيروس في المعمل

مصراوي Masrawy

04:25 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

بكين- (بي بي سي):

قالت شي زينغلي، وهى عالمة فيروسات صينية تعمل في مركز يزعم أن قد تسرب من مختبره في مدينة ووهان الصينية، لبي بي سي، إنها مستعدة لأي نوع من التفتيش على المركز الذى تعمل به.

جاءت هذه التصريحات، في الوقت تستعد فيه منظمة الصحة العالمية لإرسال فريق إلى ووهان الشهر المقبل لبدء تحقيقاتها في أصل الفيروس.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنها لم تعثر على أى دليلً على أن فيروس كورونا تم تخليقه بشريا أو أنه تسرب من منشأة في ووهان، وهى النظرية التى تم الترويج لها في الولايات المتحدة مع بداية انتشار الفيروس فى المدينة الصينية.

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