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يصدر مرسوما يقضي بأن تكون المباني الحكومية "جميلة"

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ترامب يصدر مرسوما يقضي بأن تكون المباني الحكومية "جميلة" يصدر مرسوما يقضي بأن تكون المباني الحكومية "جميلة"

مصراوي Masrawy

04:23 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

واشنطن- (بي بي سي):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ، الذي تنتهي ولايته خلال 3 أسابيع قرارا رئاسيا بأن تكون المباني الاتحادية التي يتم إنشاؤها في الولايات المتحدة "جميلة" ويفضل أن تكون على الطراز الإغريقي أو الروماني أو ما شابههما.

وجاء في المرسوم الرئاسي أن الكثير من المباني الفيدرالية تعكس طرازا هندسيا فوضويا شاع استخدامه خلال القرن المنصرم، وأن المباني الفيدرالية الجديدة يجب أن تبدو أقرب شبها لمعالم أمريكا "الحبيبة" مثل البيت الأبيض.

من جهته أعلن المعهد الأمريكي للمعماريين "معارضة لا لبس فيها" لهذا المرسوم الذي يتضمن إنشاء هيئة هندسية مدنية لتقديم النصح لمؤسسة الرئاسة بخصوص المباني الفيدرالية في المستقبل .

ولم يتبق لترامب المستثمر العقاري إلا أسابيع قليلة حتى تنتهي ولايته في المنصب بعد خسارة الانتخابات الرئاسية الماضية.

ويقول القرار إن المباني الفيدرالية في العاصمة واشنطن تعكس خليطا غير متناسق بين الطرازين التقليدي والمستحدث مضيفا أنه "باستثناءات قليلة توقفت عن تشييد أبنية جميلة".

ويضيف المرسوم أن خيار استخدام التصميمات المعمارية التقليدية "يجب أن يتم تشجيعه بدلا عن كبته".

وكانت نسخة أولية من المرسوم قد أعلن عنها قبل نحو 10 أشهر ما أثار اعتراضات بين المختصين المعماريين في البلاد.

وقال المعهد الأمريكي للمعماريين الإثنين إن الاختصاصيين "يجب أن يحتفظوا بحقهم ومسؤوليتهم في اختيار التصميم المناسب لكل مبنى وفق الحاجات والمتطلبات".

وقال مدير المعهد روبرت أيفي في بيان "رغم أننا فوجئنا بالمرسوم الإداري إلا أننا سعداء أنه لم يتضمن تدخلات أعمق كما كنا نظن في السابق".

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