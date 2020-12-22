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النائب العام يأمر بالقبض على المتورطين في إطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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النائب العام يأمر بالقبض على المتورطين في إطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النائب العام يأمر بالقبض على المتورطين في إطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

النائب العام يأمر بالقبض على المتورطين في إطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة أن معالي النائب العام وجه بالقبض على ثلاثة أشخاص من المتهمين اعترض احدهم إبل مشارك خليجي امام احدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار .

وتمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض بفضل الله من تحديد هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح ال بريك ، والمشتبه بهم ، المواطن اهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني ، و المواطن عبدالله بن عايض بن دعيثر الشيباني .

وقال المصدر المسؤول أن النيابة العامة لن تألو جهداً في تجريم العابثين بالنظام العام وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم والتشديد عليهم والمطالبه بأقصي العقوبات المقرره نظاما بحقهم، بما يزجرهم ويردع غيرهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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