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"الزهراني" ينضم لمجلس الأعمال السعودي المصري

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"الزهراني" ينضم لمجلس الأعمال السعودي المصري "الزهراني" ينضم لمجلس الأعمال السعودي المصري

انضم رجل الأعمال السعودي عزيز الزهراني مؤخرًا إلى مجلس الأعمال السعودي المصري، بعد النجاحات التي حققها في استثماراته المحلية والدولية في المجال الصناعي والتجاري من خلال مجموعة شركات (اي زد) المحدودة التي يملكها بنسبة ١٠٠%.

ويعد "الزهراني" نموذجاً مشرفاً للشاب السعودي المتفائل والطموح، مستنيراً برؤية المملكة ٢٠٣٠ في تحقيق أهداف المجموعة لفتح آفاق جديدة تعكس التطور المستمر في القطاع الصناعي والتجاري داخل المملكة لإبرازه بشكل مشرف محلياً ودولياً.

وقد ثمن الزهراني تلك الثقة التي منحت له، متمنياً أن يقدم مع زملائه ما يخدم أهداف مجلس الأعمال السعودي المصري، لفتح آفاق جديدة تعكس التطور المستمر في القطاع الصناعي والتجاري داخل المملكة لإبرازه بشكل مشرف محلياً ودولياً. وداعيًا الله التوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.رجل الأعمال السعودي عزيز الزهراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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