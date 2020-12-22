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القومي للمرأة يشكر النائب العام لتوجيهه بدراسة الطعن على حكم سيدة الكرم

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القومي للمرأة يشكر النائب العام لتوجيهه بدراسة الطعن على حكم سيدة الكرم القومي للمرأة يشكر النائب العام لتوجيهه بدراسة الطعن على حكم سيدة الكرم

مصراوي Masrawy

04:22 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتبت: نور العمروسي

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالشكر إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام والذي أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم".

كان النائب العام أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام، ووصفته بـ"العادل والمنصف"، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ علي حقوقها.

وأكدت أن المجلس علي أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيدة الكرم مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018 ، وفقا لنص المادة رقم (٧) في بنديها 12، 13 واللذين ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة

كانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت برئاسة المستشار أشرف محمد على، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وشمل الحكم كلا من "نظير " وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات.

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