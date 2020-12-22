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ضبط مالك مصنع بدون ترخيص بحوزته 4 أطنان زيت مجهولة المصدر

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ضبط مالك مصنع بدون ترخيص بحوزته 4 أطنان زيت مجهولة المصدر ضبط مالك مصنع بدون ترخيص بحوزته 4 أطنان زيت مجهولة المصدر

مصراوي Masrawy

04:12 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت مباحث إدارة شرطة بمديرية أمن القاهرة مالك مصنع لتعبئة زيوت مجهولة المصدر.

كانت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (مالك مصنع لتعبئة زيت الزيتون - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (زيت الزيتون) مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية (مقلدة) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المصنع على (4,200 طن زيت زيتون، 2200 زجاجة مُعدة للتعبئة(، جميع المضبوطات مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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