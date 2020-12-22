ضبط كهربائي تلاعب في العدادات الكودية لسرقة كهرباء

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص لقيامه بالتلاعب بالعدادات الكودية وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائي.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أفادت قيام (أحد الأشخاص "كهربائي حر" - مقيم بالجيزة) بالتلاعب بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع مما يؤدى إلى سرقة التيار الكهربائي وعدم حساب القيمة الحقيقية للتيار، مما يعد إهدار للمال العام وإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب العديد من الوقائع بأسلوب التلاعب بالعدادات الكودية مقابل مبالغ مالية، وتم بإرشاده ضبط (9) عدادات مسبوقة الدفع تم التلاعب بالدائرة الالكترونية الخاصة بها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة التيار الكهربائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.