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باقٍ 9 أيام.. تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة

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باقٍ 9 أيام.. تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة باقٍ 9 أيام.. تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة

مصراوي Masrawy

04:03 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

هابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص.

وأفادت الوزارة في بيان لها أنه سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور ( بوابة مرور ) على موقع وزارة الداخلية ( https://moi.gov.eg/ ) .

يأتي جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق وبمناسبة قرب انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 31/12/2020 .

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