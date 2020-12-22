رفض استئناف متهم وزوجته المغربية بتعذيب طفلة في كفر الشيخ

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كفر الشيخ- إسلام عمار:

رفض قاضي المعارضات بمحكمة بندر كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من ضابط مفصول وزوجته تحمل الجنسية المغربية، على قرار حبسه، في اتهامها بتعذيب الطفلة أمنية إبراهيم فتحي، 9 أعوام، أثناء عملها خادمة في منزلهما بمحافظة الجيزة.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من "إبراهيم.ف.ع"، 47 عامًا، مزارع، ويقيم سيدي سالم، يتهم فيه "كمال الدين.م.خ"، 40 عامًا، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيب ابنته "أمنية"، 9 أعوام.

ألقي القبض على الضابط المفصول، واقتياده إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، بينما فرت زوجته مغربية الجنسية هربًا، وبمواجهته باتهام والد الطفلة أنكر ارتكابه الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 6697 لسنة 2020 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ.