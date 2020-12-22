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- وصول أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى المغرب

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بالفيديو- وصول أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى المغرب - وصول أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى المغرب

مصراوي Masrawy

04:14 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات:

هبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وقال كوشنر قبيل إقلاع الطائرة إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ، عمل على إنشاء سياسة مختلفة في الشرق الأوسط.

ويشمل جدول أعمال الوفد توقيع اتفاقات اقتصادية وسط توقعات بعائدات كبيرة منها.

والمغرب رابع دولة عربية وإسلامية، منذ أغسطس الماضي، تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات، والبحرين، والسودان.

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