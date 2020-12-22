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مرعب.. طائرة تتفادى كارثة أثناء إقلاعها من مطار صربي

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فيديو مرعب.. طائرة تتفادى كارثة أثناء إقلاعها من مطار صربي مرعب.. طائرة تتفادى كارثة أثناء إقلاعها من مطار صربي
بعد نهاية المدرج بأمتار قليلة كانت اللقطة الأشد إثارة

فيديو مرعب.. طائرة تتفادى كارثة أثناء إقلاعها من مطار صربي

كشف مرعب عن اللحظة التي تفادت فيها طائرة ضخمة من بيلاروسيا كارثة أثناء إقلاعها من مطار جنوبي صربيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في شهر يوليو الماضي، حين كانت طائرة شحن من طراز "إليوشن إيل 62"، والتابعة لشركة خطوط "رادا"، تقلع من مطار قسطنطين الأكبر بمدينة نيش جنوبي صربيا.

ويظهر الفيديو المثير الذي نشر منذ أيام، الطائرة الضخمة وقد سارت على طول مدرج المطار كاد ينتهي، ولم تقلع الطائرة إلا في الأمتار القليلة قبيل النهاية، لكن في لقطة أشد إثارة اصطدمت عجلات الطائرة بفروع شجرة منتصبة بعد المدرج.

ويُظهر الفيديو أوراق الشجر والأغصان وهي تتطاير في الهواء بعد أن مرت العجلات في قمة الأشجار.

وتقول الصحيفة: لم يترك هذا الوضع للطيار أي مجال للخطأ فيما يتعلق بالارتفاع، لأنه لو كان منخفضًا مترًا أو مترين، لربما اصطدمت العجلات بساق الشجرة وحدثت الكارثة.

وتتصف طائرات الشحن عادة بالضخامة وثقل الوزن، بسبب ما تحمله من بضائع. مطار صربي طائرة شحن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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