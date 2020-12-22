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7 ملايين و95 ألف جنيه.. حصيلة مزاد سيارات جمارك القاهرة

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7 ملايين و95 ألف جنيه.. حصيلة مزاد سيارات جمارك القاهرة 7 ملايين و95 ألف جنيه.. حصيلة مزاد سيارات جمارك القاهرة

مصراوي Masrawy

03:46 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الحصيلة النهائية لمزاد بيع عدد من السيارات، التي كانت مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة، بلغت 7 ملايين و95 ألف جنيه.

أُقيم المزاد، أمس الإثنين، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة.

وأضاف البيان أنه خلال جلسة المزاد العلني تم بيع 34 لوط سيارات بيعًا نهائيًّا، وتبقى 37 لوطًّا لم تُبَع؛ لعدم الوصول إلى القيمة البيعية المحددة.

وتابع البيان بأن السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة؛ وهي لماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

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