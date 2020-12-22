المتهمة بإجبار طفلها على تعاطي المخدرات في الدقهلية: "بيشرب معايا على طول"

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

كشف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله طفل يدخن سيجارة ملفوفة، وحوله بعض الأشخاص أعطاه أحدهم طبق به مادة غير معلومة لاستنشاقها.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، برصد المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " مقطع فيديو يظهر فيه طفل يمسك بسيجارة مشتعلة، وحوله بعض الأشخاص يتبادلون الضحك.

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث والمساعدات الفنية بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وجرى تحديد هوية الطفل وتبين أنه يدعى "آدم. م" 4 أعوام، مقيم منطقة أرض الطوبجى بمنطقة سندوب في المنصورة.

وحدد فريق البحث الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم "فاتن. ج"،٢١ عامًا "مطلقة" والدة الطفل، وشقيقتها "ندى"، ١٦ عامًأ،وتقيمان بذات العنوان و"رضا. ح" ٣٦ عامًا، ومقيم عزبة الشحاتين بالمنصورة، مسجل شقي خطر وسابق اتهامه فى ٢٦ قضية متنوعة، و"عبدالفتاح. ب" ٤٨ عامًا، شقيق الثالث من الأم، سابق اتهامه فى ٢٣ قضية، و"محمد.ا" ٥٢ عامًا، نجل عم الثالث، و"نورا. ي" ١٩ عامًا صديقة الأم، وجميعهم يعملون في تجميع أوراق الكرتون.

جرى ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بأن الفيديو جرى تصويره بمعرفة صديقة الأم منذ حوالي شهر ونصف، أثناء تواجدهم جميعًا بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أرض الطوبجى.

وأضافوا أن تقديم سيجارة للطفل بها نبات البانجو، وطبق به مسحوق مادة "الباركينون" المخدرة، كان على سبيل المزاح.

وأضافوا في تحقيقات النيابة باعتياد والدة الطفل تقديم السجائر المخلوطة بنبات البانجو للطفل.

وبمواجهة والدة الطفل أقرت بإجبار ابنها على التعاطي، مشيرة إلى أنها اعتادت تناول المواد المخدرة ورغبتها في مشاركته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية.