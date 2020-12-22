أمير مكة يُكرم غدًا الفائزين بجائزة عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي

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في دورتها الثانية.. وقيمتها مليون ريال موزعة على 4 فروع

يكرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يوم غدٍ الأربعاء، الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، والبالغ قيمتها مليون ريال موزعة على أربعة فروع.

ويكرم الأمير خالد الفيصل الفائزين في أفرع الجائزة، وهم الشاعر: عبد اللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية، الفائز بجائزة فرع التجربة الشعرية، وقيمتها نصف مليون ريال؛ والشاعر سيد محمد عبد الرزاق من جمهورية مصر العربية، الحائز على جائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته "البيدق الأخير"، وقيمتها 200 ألف ريال.

والفائز في فرع القصيدة المغنّاة عن أغنية "دمشق"، وقيمتها 200 ألف ريال، وهي الشاعرة هيفاء بنت عبد الرحمن الجبري من المملكة العربية السعودية، وكذلك الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال، وهو برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدمًا من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المغناة.أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل