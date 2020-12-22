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المفوضية الأوروبية توصي باستئناف حركة السفر مع بريطانيا "للرحلات الضرورية"

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المفوضية الأوروبية توصي باستئناف حركة السفر مع بريطانيا "للرحلات الضرورية" المفوضية الأوروبية توصي باستئناف حركة السفر مع بريطانيا "للرحلات الضرورية"

المفوضية الأوروبية توصي باستئناف حركة السفر مع بريطانيا

أوصت المفوضية الأوروبية باستئناف حركة السفر مع بريطانيا "للرحلات الضرورية"، طبقاً لوكالة "فرانس برس".
وكانت حالة من القلق المتزايد سادت على المستوى الدولي إزاء السلالة الجديدة من التي اكتشفت في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة مما دعا عدداً من الدول إلى فرض حظر على السفر.
وحظرت أكثر من 40 دولة دخول الوافدين من المملكة المتحدة، كما عقد الاتحاد الأوروبي محادثات تستهدف وضع سياسة مشتركة للتعامل مع الموقف الحالي.
وحظرت السويد دخول الأجانب من الدنمارك عقب اكتشاف مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس هناك.
وتتسم هذه السلالة الجديدة بسرعة الانتشار، لكن لا يوجد دليل على أنها أكثر فتكا من فيروس كورونا المتعارف عليه.
وقال مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: إن ظهور نسخ جديدة من فيروس كورونا يُعد جزءا طبيعيا من تطور الوباء. وأكد رايان أيضا أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا "ليست خارج السيطرة"، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الذي أكد خلاف ذلك الأحد الماضي.المفوضية الأوروبية بريطانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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