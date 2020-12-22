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أمير مكة يستقبل "عبدالله المشيخي"

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أمير مكة يستقبل "عبدالله المشيخي" أمير مكة يستقبل "عبدالله المشيخي"
عقب تعيينه مديراً لجوازات المنطقة

أمير مكة يستقبل

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً اللواء عبدالله المشيخي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء المشيخي بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استعرض الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة.

من جهته عبّر اللواء المشيخي عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن كلماته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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