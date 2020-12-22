أخبار عاجلة

الهند تعلن إفشالها هجوما بالقنابل اليدوية على معبد هندوسي -
القوى العاملة: تعيين 709 شباب منهم 10 من ذوي القدرات بأسيوط -
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك) -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات -
رغم تبرع أمها.. وفاة الطفلة "ليلى" في المنوفية -
رغم الأمطار الغزيرة.. 75 ألف طالب وطالبة يواصلون الاختبارات عن بعد بينبع -
وزير التموين: تحرير 4 آلاف مخالفة و 12 ألف شكوى خلال 2020 -
"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين -
مع اقتراب احتفالات رأس السنة.. كيف تستعد حديقة الحيوان لاستقبال زائريها رغم "كورونا"؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بعد اختيارهم وفق معايير محددة.. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد-(صور)

Print
بعد اختيارهم وفق معايير محددة.. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد-(صور) بعد اختيارهم وفق معايير محددة.. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد-(صور)

مصراوي Masrawy

03:49 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

انتظم الطلاب الجدد المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ومايعادلها، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة ، وحملة شهادة ليسانس الحقوق بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوع وطنهم الغالي، فهم جيل جديد من طلبة كلية الشرطة يبدأ مشواره في نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.

ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين فقد تم اختيار هؤلاء الطلاب وفقاً بمعايير محددة بهدف انتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.

واستقبل الطلبة قيادات الأكاديمية، فيما استعدت الأكاديمية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية احتفاءً بالطلبة الجدد.

وأعرب أهالي الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

حصاد التموين 2020.. مصر لم تشهد أزمات في توفير السلع رغم كورونا (إنفوجرافيك)

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" عدد إصابات كورونا في المستشفيات

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

"مصراوي" يحصد جائزتين في مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين

شبكة عيون الإخبارية