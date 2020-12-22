تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في عين شمس 15 يوماً

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيق بسبب خلافات أسرية بينهما.

كشفت التحريات أن المتهم والمجني عليها، متزوجين حديثًا بعد انفصال 10 سنوات، وصباح الجمعة الماضية، أقدم الأول على قتل الأخيرة خنقًا بسبب مشاجرة حدثت بينهما، ثم سلم نفسه لرجال المباحث.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادة وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهما في الآونة الأخيرة، وقام بتسليم نفسه لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.