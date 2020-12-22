غدًا.. انقطاع مياه الشرب ٥ ساعات بالمنزلة والمطرية في الدقهلية

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الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب غدًا الأربعاء بمدينة المنزلة والقرى التابعة لها، ومدينة المطرية فى الفترة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا لإجراء أعمال الصيانة بخط المياه العكرة بالمنزلة.

وقال المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الانقطاع يأتي لوجود تسرب في بداية من شارع عبدالمنعم رياض.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة مسئولي مرفق مياه الشرب بسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.