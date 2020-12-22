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بومبيو: واشنطن لا تزال مستعدة للوساطة بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود

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بومبيو: واشنطن لا تزال مستعدة للوساطة بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود بومبيو: واشنطن لا تزال مستعدة للوساطة بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود

مصراوي Masrawy

03:49 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن بلاده لا تزال مستعدة للوساطة في نقاش بناء بين إسرائيل ولبنان إذ لا تزال مواقف الطرفين مختلفة بشدة في مباحثات الحدود البحرية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وذكر بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان في مفاوضات بشأن الحدود البحرية، حيث تكافح الدولتان للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف بومبيو في بيان "للأسف، على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين، فإن الطرفين متباعدان. تظل الولايات المتحدة على استعداد للتوسط في مناقشات بناءة وتحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس الادعاءات البحرية الخاصة بكل منهما التي أودعاها في السابق لدى الأمم المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة أبلغت الجانب اللبناني تعليق المباحثات حثى إشعار آخر، وقال مصدر لبناني لوكالة "رويترز" في وقت سابق إن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون لاحقا اتصالات ثنائية مع الجانبين.

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