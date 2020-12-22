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سي إن إن: فايزر ومودرنا تختبران لقاحيهما على السلالة الجديدة لكورونا

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سي إن إن: فايزر ومودرنا تختبران لقاحيهما على السلالة الجديدة لكورونا سي إن إن: فايزر ومودرنا تختبران لقاحيهما على السلالة الجديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

03:49 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات:

تختبر شركتا "فايزر" و"مودرنا" لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، على سلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، وفقا لشبكة سي إن إن .

وبحسب"سي إن إن"، أعلنت "موديرنا" أنها "تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة ضد سلالة الفيروس الجديدة، وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك"، في حين أشارت شركة "فايزر" إلى أنها "تستنبط بيانات" عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها "أن تتمكن من تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا".

بهذا الصدد، حذر عالم الأوبئة، ميخائيل فافوروف، الخبير الأممي ورئيس DiaPrep System Inc، عبر حسابه على "فيسبوك"، من الهلع وزيادة حدة التوتر بشأن السلالة الجديدة، قائلا إن اللقاحات ستعمل كما هو مخطط لها.

وأوضح أن الفيروس سيتطور باستمرار في مناطق متغيرة، لأنه يحتاج إلى أن يصبح فيروسا بشريا، مسببا سيلانا عاديا في الأنف، دون الرغبة في أن يكون مميتا. وعليه، فإن الفيروس يريد أن ينتقل بشكل أكثر فعالية، دون أن يكون فتاكا.

ونشرت "الغارديان" مقالا أفاد بأن الفيروسات تتحور في كل وقت وتموت معظم المتغيرات الجديدة، وفي بعض الأحيان تنتشر دون تغيير سلوك الفيروس، كما تحدث تغييرات جذرية أيضا.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، وأن بلاده بحاجة للسيطرة عليها بالتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن تشديد القيود المفروضة كان بسبب ذلك.

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مصراوي Masrawy

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