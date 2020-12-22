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وفاة رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق محمد مصطفى ميرو متأثرا بإصابته بكورونا

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وفاة رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق محمد مصطفى ميرو متأثرا بإصابته بكورونا وفاة رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق محمد مصطفى ميرو متأثرا بإصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

03:45 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وكالات:
توفي رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق الدكتور محمد مصطفى ميرو، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وتوفي أمس وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري.
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم إلى 10,318 إصابة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء في دول العالم، والذي أشار كذلك إلى أن عدد الوفيات بلغ 621.
تجدر الإشارة، إلى أن محمد مصطفى ميرو من مواليد العام 1941، شغل منصب محافظ حلب سابقا، وتولى رئاسة الوزراء في سوريا لحكومتين متتاليتين استمرتا منذ مارس العام 2000 لغاية سبتمبر العام 2003.

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