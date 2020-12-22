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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الشكوى المقدمة من العامل المصري "ه.م.ع.ب" وصرف مستحقاته، التي تقدم بشكوى بشأنها، بلغت 42 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 178 ألفاً و 450 جنيهاً مصرياً تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن العامل المذكور كان يعمل بإحدى المؤسسات بالدمام وطلب المساعدة في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وإخلاء طرفه وشهادة خبرة من المؤسسة نظراً لنقل كفالته للعمل بمؤسسة أخرى، مشيرا إلى أنه بالتواصل الودي مع إدارة الموارد البشرية تم تسليم المواطن مكافأة نهاية الخدمة والتي بلغت 43000 ريال، كما تم إخلاء طرفه وإعطائه ما يفيد ذلك.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض.

وفي نفس السياق تابع مكتب التمثيل العمالي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي للجالية المصرية تم رصد فيديو لأحد العاملين المصريين يدعي محمد أبو اليزيد محمد سعد من العاملين المنتهية إقامتهم ورفض كفيلة إعطاءه خروج نهائي، وكان يعمل بمدينة "أبها" ونظراً لإصدار إقامته من الرياض حضر إلى القنصلية العامة بالرياض لمساعدته على الخروج النهائي ونظراً لظروفه المالية الصعبة لم يستطيع العودة إلى مدينة "أبها" وقام بالإقامة في أحد المحلات التجارية الشاغرة بالرياض لحين الحصول على تأشيرة خروج نهائي والسفر إلى مصر.

وكشف الملحق العمالي أحمد رجائي، أنه تم التواصل معه لمعرفة مشكلته وتم التنسيق مع القنصل العام الدكتور إيهاب عبد الحميد، والمستشار القانوني بالسفارة وتم حجز مكان إقامته بأحد فنادق الرياض بمعرفة السفارة المصرية بالرياض، وقام الدكتور كريم أبو السعود الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض باصطحابه ونقله إلى الفندق لحين الانتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن.