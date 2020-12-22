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محافظ خميس مشيط يدشن حملة "الخوارج شرار الخلق"

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لتحصين المجتمع من خطرهم وتعزيز وعي المواطن والمقيم

محافظ خميس مشيط يدشن حملة

دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم حملة "الخوارج شرار الخلق" بمقر المحافظة بحضور مدير فرع هيئة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر الشهري، ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة.

بدأ الحفل بكلمة لمدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم كلمة راعي الحفل والتي ذكر فيها: أن هذه الحملة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حملة "الخوارج شرار الخلق" ودشنها بالمنطقة أمير منطقة عسير يوم الأحد الماضي وتهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي المواطنين والمقيمين وبيان خطر هؤلاء الخوارج.

وأضاف أن الحملة تهدف كذلك للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة.

وقدم "بن مشيط" شكره لفرع هيئة منطقة عسير وهيئة المحافظة على ما يقومون به من جهود، وفي الختام تم تدشين الحملة بحضور الجميع.

محافظ خميس مشيط يدشن حملة

محافظ خميس مشيط يدشن حملة

محافظ خميس مشيط يدشن حملة

محافظ خميس مشيط يدشن حملة

محافظ خميس مشيط يدشن حملة

محافظ خميس مشيط يدشن حملة

محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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