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أبرزها 10 أطنان لحوم ومكرونة.. شرطة تضبط 1221 قضية متنوعة

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أبرزها 10 أطنان لحوم ومكرونة.. شرطة التموين تضبط 1221 قضية متنوعة أبرزها 10 أطنان لحوم ومكرونة.. شرطة تضبط 1221 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

03:23 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1221 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 4,65 طن " مقطعات لحوم كبدة " يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة، بحوزته 6 أطنان "مكرونة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية وبدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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