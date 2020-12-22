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مركز فيكتور الروسي: تحليل سلالات كورونا في البلاد أظهر عدم وجود تغييرات كبيرة فيه

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مركز فيكتور الروسي: تحليل سلالات كورونا في البلاد أظهر عدم وجود تغييرات كبيرة فيه مركز فيكتور الروسي: تحليل سلالات كورونا في البلاد أظهر عدم وجود تغييرات كبيرة فيه

مصراوي Masrawy

03:16 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مدير مركز "فيكتور" الروسي العلمي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، رينات ماكسوتوف، أن تحليل سلالات الفيروس التاجي في أظهر عدم وجود تغييرات كبيرة فيه، مشيرا إلى أنه لم يتم خلال التحليل تحديد أي تهديد متزايد للبشرية.

وقال ماكسوتوف - في تصريح لبرنامج بالتلفزيون الروسي اليوم الثلاثاء - "إن السلالات، التي قمنا بتحليلها في الوقت الحالي، لم تشر إلى وجود تهديد مرتفع للبشرية من جانب الأشكال الجديدة لفيروس كورونا".

وأضاف: "اكتشفنا خلال فترة المراقبة بأكملها أكثر من 1400 بديل (للنيوكليوتيدات) المختلفة في حجرات عزل المستجد في روسيا، ولم يتم اكتشاف أية تغيرات ملحوظة في غالبيتها"، موضحا أن فيروس كورونا المستجد، مثل أي فيروس آخر، يتغير باستمرار ويقوم بمراكمة وتجميع الطفرات الجينية.

وأكد أن مركز "فيكتور" يدرس باستمرار التغييرات الجينية لفيروس كورونا المستجد في روسيا لتحديد وتقييم قدرة أنظمة الاختبار الحالية اكتشاف الفيروس، ولتحديد مدى فعالية الأدوية وإمكانية ظهور سلالات جديدة أكثر خطورة من الفيروس.

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