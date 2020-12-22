بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يشهد الاحتفال بيوم المعاق

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بيوم المعاق، تحت شعار "قادرون متميزون" الذي تنظمه مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة التربية الخاصة بالمحافظة، للاحتفال باليوم العالمي للمعاق، وتكريم الموهوبين في الأنشطة الطلابية.

وألقى رئيس الجامعة كلمة أكد فيها أن الطلاب من ذوي الهمم والإرادة القوية، هم جزء لا يتجزأ من المجتمع بل شركاء في كل شيء، مناشدًا كافة المسئولين بدمجهم في المجتمع، وضمان كافة حقوقهم مثل أقرانهم من الأسوياء.

وأضاف "عزيز" أن الجامعة لديها عدد كبير من الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وأنه يجري رعايتهم بشكل كامل من خلال مركز نور البصيرة، مُعربًا استعداد الجامعة لاستقبال أي عدد من الطلاب وتقديم كافة التسهيلات لهم.