بينهم أطباء.. ضبط تمثال أثري بحوزة 5 أشخاص في العبور

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص بينهم 3 أطباء أثناء تبادلهم تمثال يشتبه في أثريته، أثناء استقلالهم سيارتين بأحد أحياء مدينة العبور.

وأمرت النيابة بانتداب خبير للكشف على التمثال، ومعرفة أثريته من عدمه، وحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص، بأنه أثناء مرور قوة من قسم شرطة العبور، نجحت في ضبط 5 متهمين بينهم 3 أطباء بحوزتهم تمثال يشتبه فى أثريته.

ألقي القبض على المتهمين، وأمرت النيابة بطلب تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.